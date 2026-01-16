Хотели атаковать местных военных. СБУ заявила о задержании агентов ГРУ, которые готовили удары дронами по Одессе изнутри

16 января, 10:30
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В Одессе разоблачены российские шпионы, которые планировали атаковать украинские войска квадрокоптерами (Фото: СБУ)

В Одессе разоблачены российские шпионы, которые планировали атаковать украинские войска квадрокоптерами (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании двух агентов ГРУ в Одессе, которые готовили атаки дронами-бомберами на украинских военных. Об этом СБУ в пятницу, 16 января, сообщила в своем Telegram.

По данным контрразведки, злоумышленники получили задание от российских кураторов и планировали сбросить бомбы с гражданского квадрокоптера на одну из локаций местных военных.

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В спецслужбе отметили, что одним из задержанных был 49-летний местный предприниматель, завербованный оккупантами через Telegram-канал, где искал «легких заработков». Он получил квадрокоптер от российских оккупантов и снарядил его 2 кг пластида и комплектующими для СВП, отметили в СБУ.

Там подчеркнули, что подозреваемый также привлек своего 47-летнего знакомого для разведки мест наибольшего скопления украинских войск, которые они обозначали на Google-картах и передавали российскому куратору.

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После согласования «целей» оба начали подготовку воздушного удара, но были задержаны СБУ до запуска дронов, добавили в спецслужбе.

Во время обысков у злоумышленников изъяли квадрокоптер со взрывчаткой, автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, боевую гранату Ф-1 и другое вооружение. Им сообщили о подозрениях по части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), части 5 статьи 27, части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении государственной измены, совершенной в условиях военного положения).

В СБУ добавили, что они остаются под стражей без права внесения залога, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Следствие продолжается для установления всех обстоятельств, в частности каналов приобретения оружия и боеприпасов.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Одесса Война России против Украины Дроны ГУР МО

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