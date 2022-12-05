Контролировали депутатов и распоряжались бюджетом. В Одессе разоблачили преступную организацию, СМИ сообщили об обысках у Труханова 5 декабря, 16:47 Детективы раскрыли преступную схему в Одессе (Фото:НАБУ / Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили в Одессе новую преступную организацию.

Как сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram, в понедельник, 5 декабря, двух организаторов схемы и их доверенное лицо задержали по подозрению в создании преступной организации и коррупционных преступлениях (предварительно ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 369 УК Украины).



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По информации следствия, осенью 2021 года, после того, как НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, которая незаконно забирала имущество из коммунальной собственности Одессы, на ее месте появилась новая. Правоохранители заявили, что организация практически полностью контролировала экономическую жизнь города, в том числе общение с застройщиками, закупки за бюджетные деньги, работу коммунальных предприятий и так далее.

«Организаторы преступной организации наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП во время расследования», — добавили в бюро.



Как отмечает САП, организация «контролировала чиновников Одесского городского совета», а также согласовывала главные вопросы повестки дня депутатов.

Ранее издание Думская сообщило, что сотрудники НАБУ 5 декабря пришли в мэрию Одессы и изымают документы в юридическом и финансовом департаментах, кабинетах мэра Геннадия Труханова и его заместителей.

УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила о задержании одесского бизнесмена Бориса Кауфмана.