В Одессе произошла массовая драка между охранниками стройки и активистами: задержаны 19 человек

В четверг, 29 ноября, в Одессе возле строительной площадки на Гагаринском плато произошли столкновения между протестующими и неизвестными лицами, в результате были задержаны 19 человек.
Как сообщили в областной полиции, во время митинга против строительства на Гагаринском плато на местных жителей и представителей общественных организаций набросились неизвестные в количестве около 20 человек.
Во время стычки нападавшие применили слезоточивый газ и дубинки. По предварительным данным, после драки в больницу госпитализировали одного человека.
С места происшествия в Приморский отдел полиции доставили 19 человек.
По данным Думской, на протестующих напали охранники стройплощадки, которые являются участниками бывшей промэрской организации Самооборона. Некоторые из них охраняли мэра Одессы Геннадия Труханова в Киеве на суде и дрались с активистами.
Полиция предварительно квалифицировала произошедшее как хулиганство. Вопрос об открытии уголовного производства еще не принят.
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