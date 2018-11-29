В Одессе произошла массовая драка между охранниками стройки и активистами: задержаны 19 человек

В четверг, 29 ноября, в Одессе возле строительной площадки на Гагаринском плато произошли столкновения между протестующими и неизвестными лицами, в результате были задержаны 19 человек.

Как сообщили в областной полиции, во время митинга против строительства на Гагаринском плато на местных жителей и представителей общественных организаций набросились неизвестные в количестве около 20 человек.

Во время стычки нападавшие применили слезоточивый газ и дубинки. По предварительным данным, после драки в больницу госпитализировали одного человека.

С места происшествия в Приморский отдел полиции доставили 19 человек.

По данным Думской, на протестующих напали охранники стройплощадки, которые являются участниками бывшей промэрской организации Самооборона. Некоторые из них охраняли мэра Одессы Геннадия Труханова в Киеве на суде и дрались с активистами.

Полиция предварительно квалифицировала произошедшее как хулиганство. Вопрос об открытии уголовного производства еще не принят.