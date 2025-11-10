В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

В понедельник днем, 10 ноября, в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Суспільне.

Ранее Воздушные силы предупреждали, что в акватории Черного моря был замечен БПЛА, который держал курс на Одессу.

Также в Одесской области объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Других деталей не приводится.

Вечером 7 ноября российские войска нанесли удар дронами по Одесской области. В результате обстрела повреждена критическая инфраструктура.