В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги

10 ноября, 13:23
Поделиться:
В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

В понедельник днем, 10 ноября, в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Суспільне.

Ранее Воздушные силы предупреждали, что в акватории Черного моря был замечен БПЛА, который держал курс на Одессу.

Также в Одесской области объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Реклама

Других деталей не приводится.

Вечером 7 ноября российские войска нанесли удар дронами по Одесской области. В результате обстрела повреждена критическая инфраструктура.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Одесса Война России против Украины Российская агрессия Одесская область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies