Ракетная угроза сохраняется. В Одессе приостановлено движение электротранспорта 16 декабря, 15:53 Одесса (Фото:Одесса-медиа)

В пятницу, 16 декабря, в Одессе приостановлено движение электротранспорта.

Об этом сообщили в Одесгорэлектротранс в комментарии Суспільне.

В пресс-службе также уточнили, что движение электротранспорта было приостановлено из-за ракетной угрозы со стороны России.

Видео дня

Читайте также: Метро в Киеве не будет ездить до конца дня

Других деталей в коммунальном предприятии не рассказали. Также неизвестно, когда движение будет восстановлено.

Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей работало ПВО, в Харьковской и Днепропетровской областях попадание в инфраструктурные объекты.

В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены силами и средствами зенитных ракетных войск и противовоздушной обороны.

РФ также нанесла ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. Погибли двое мирных жителей, еще восемь — пострадали.