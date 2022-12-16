Ракетная угроза сохраняется. В Одессе приостановлено движение электротранспорта
Одесса (Фото:Одесса-медиа)
В пятницу, 16 декабря, в Одессе приостановлено движение электротранспорта.
Об этом сообщили в Одесгорэлектротранс в комментарии Суспільне.
В пресс-службе также уточнили, что движение электротранспорта было приостановлено из-за ракетной угрозы со стороны России.
Других деталей в коммунальном предприятии не рассказали. Также неизвестно, когда движение будет восстановлено.
Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей работало ПВО, в Харьковской и Днепропетровской областях попадание в инфраструктурные объекты.
В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском.
Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены силами и средствами зенитных ракетных войск и противовоздушной обороны.
РФ также нанесла ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. Погибли двое мирных жителей, еще восемь — пострадали.