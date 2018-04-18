В Одессе пресекли закупку госпредприятием санкционной продукции из РФ на более чем 30 млн - СБУ

Как рассказали в СБУ, российская продукция оказалась дороже и хуже украинских аналогов

Служба безопасности Украины пресекли в Одессе попытку одного из государственных предприятий критической инфраструктуры приобрести за бюджетные деньги санкционную продукцию российского производства.

"Оперативники спецслужбы установили, что госпредприятие объявило конкурс на закупку оборудования транспортного назначения стоимостью свыше 34 млн гривен. Правоохранители выяснили, что фактический победитель торгов планировал поставить продукцию производителя из РФ, который находится под санкциями", - рассказали в СБУ.

Кроме того, согласно заключению экспертов, продукция российского производителя значительно худшего качества и дороже отечественных аналогов, и не соответствует установленным техническим требованиям.

"СБ Украины проинформировала руководство госучреждения о выявленных фактах, после чего тендерный комитет отклонил предложение победителя торгов", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области горсовет собирался закупить за бюджетные деньги школьные автобусы из РФ.