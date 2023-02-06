Почти половина жителей Одессы остаются без света 6 февраля, 22:19 В Одессе продолжаются проблемы со светом (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что около 360 тысяч абонентов в Одессе остаются без света.



Он отметил, что днем 6 февраля действовал график отключений 2 часа с электроэнергией после 10 часов без света, а ночью удалось выйти на 3 часа со светом после 9 часов без него.



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В то же время, все котельные централизованного отопления заживлены и обеспечивают теплом 90% жителей. Домов, где нет теплоснабжения круглосуточно, в городе нет.

Объекты водоснабжения также работают с помощью генераторов.

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Ранее в Кабмине сообщили, что в Одессе и районе после масштабных аварий на объекте энергетической инфраструктуры до 40% потребителей по-прежнему остаются без электроэнергии.

4 февраля вечером министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что вся критическая инфраструктура Одессы и района заживлена, свет вернули примерно трети потребителей.