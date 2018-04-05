В Одессе появился памятник мечтателю - фото

У моря можно и помечтать

В четверг, 5 апреля, в Одессе на побережье Черного моря установили памятник мечтателю в рамках проекта Город скульптур.

Одесского мечтателя установили около набережной в районе 15 станции Большого фонтана (15,5).

О событии написал один из организаторов проекта Анатолий Кавун.

Автором бронзового мечтателя стал скульптор Серафим Чаркин.

"Так, когда-то, в мечтах о красивом городе, появился проект "ГОРОД СКУЛЬПТУР" и так, в его рамках скульптор Серафим Чаркин предложил создать образ мечтателя…", - пишет организатор.

В Одессе реализуют Город скульптур за счет общественного бюджета. Всего конкурсная комиссия муниципалитета отобрала работы одиннадцати скульпторов, пишет Думская.

Ранее в городе уже появились инсталляция Балерина (скульптор – Михаил Рева). Она установлена на крыше детской хореографической школы.

Еще одна работа Анастасии Кириллиной и Всеволода Макавея призвана ограждать заезд машин к детской площадке на Ланжероне (скульптура четырех машины и огромные кеды).

Ранее сообщалось, что гранитный памятник, установленный на территории этнографического комплекса Фрумушика-Нова, в Тарутинском районе Одесской области, официально признали самой высокой в мире статуей чабана.