В Одессе появился памятник мечтателю - фото

В четверг, 5 апреля, в Одессе на побережье Черного моря установили памятник мечтателю в рамках проекта Город скульптур.
Одесского мечтателя установили около набережной в районе 15 станции Большого фонтана (15,5).
О событии написал один из организаторов проекта Анатолий Кавун.
Автором бронзового мечтателя стал скульптор Серафим Чаркин.
"Так, когда-то, в мечтах о красивом городе, появился проект "ГОРОД СКУЛЬПТУР" и так, в его рамках скульптор Серафим Чаркин предложил создать образ мечтателя…", - пишет организатор.
В Одессе реализуют Город скульптур за счет общественного бюджета. Всего конкурсная комиссия муниципалитета отобрала работы одиннадцати скульпторов, пишет Думская.
Ранее в городе уже появились инсталляция Балерина (скульптор – Михаил Рева). Она установлена на крыше детской хореографической школы.
Еще одна работа Анастасии Кириллиной и Всеволода Макавея призвана ограждать заезд машин к детской площадке на Ланжероне (скульптура четырех машины и огромные кеды).
Ранее сообщалось, что гранитный памятник, установленный на территории этнографического комплекса Фрумушика-Нова, в Тарутинском районе Одесской области, официально признали самой высокой в мире статуей чабана.
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