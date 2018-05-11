В Одессе погиб заместитель главного врача из-за падения в шахту больничного лифта

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По предварительному заключению, мужчина пытался самостоятельно отремонтировать лифт
Фото: НП

По предварительному заключению, мужчина пытался самостоятельно отремонтировать лифт

В пятницу, 11 мая, в одном из роддомов Приморского района Одессы в результате падения в шахту лифта погиб 49-летний заместитель главного врача по техническим вопросам.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

На место трагедии приехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, погибший пытался самостоятельно исправить технические неисправности лифта.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье нарушение требований законодательства об условиях труда (по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что в одной из недостроенных высоток на проспекте Победы в Киеве в результате падения в шахту лифта погибла девушка.

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