В Одессе погиб заместитель главного врача из-за падения в шахту больничного лифта

В пятницу, 11 мая, в одном из роддомов Приморского района Одессы в результате падения в шахту лифта погиб 49-летний заместитель главного врача по техническим вопросам.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

На место трагедии приехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, погибший пытался самостоятельно исправить технические неисправности лифта.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье нарушение требований законодательства об условиях труда (по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что в одной из недостроенных высоток на проспекте Победы в Киеве в результате падения в шахту лифта погибла девушка.