В Одессе подростки стреляли из пневматических пистолетов в мужчину в парке

Двое из трех подростков пришли в парк с пневматическими пистолетами (Фото: Нацполиция)

В Одессе подростки напали с пневматическими пистолетами на незнакомца в парке. Инцидент произошел в конце июня.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области во вторник, 8 июля.

По данным следствия, трое подростков целенаправленно пришли в парк, чтобы найти бездомного и поиздеваться над ним. Двое злоумышленников имели с собой пневматические пистолеты.

В одном из закоулков они встретили мужчину, который, по их мнению, им подходил, и стали словесно оскорблять незнакомца, отметили в полиции.

По данным правоохранителей, когда мужчина решил уйти, подростки начали стрелять в него из пистолетов. Тот, что был без оружия, сбил пострадавшего с ног и избил руками и ногами. Пострадавший оказался 30-летним местным жителем.

Несовершеннолетние сбежали, когда вмешались прохожие. На место вызвали полицию и скорую, после чего мужчину с побоями, многочисленными пулевыми ранениями конечностей и плеча доставили в больницу.

В полиции отметили, что в тот же день нашли двух правонарушителей 14 и 16 лет. Они рассказали, что приобрели пневматические пистолеты в интернете, следователи уже изъяли оружие.

Двум фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Суд избрал им меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Третьего подростка сейчас разыскивают, добавили в полиции.