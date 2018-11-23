В Одессе под судом произошла массовая драка, почти 50 задержанных

В Одессе под судом произошла драка

В Одессе возле суда произошла драка, в результате которой сотрудники полиции задержали 49 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Сегодня в Приморском районном суде Одессы во время судебного заседания между группами поддержки сторон - участников судебного процесса возник конфликт, который перерос в драку", - сказано в сообщении.

В результате 49 человек были доставлены в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия.

Анкетные данные задержанных уже установлены: большинство из них - жители других областей Украины. Правоохранители устанавливают цель, с которой мужчины прибыли в Одессу.