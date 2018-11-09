09 ноября 2018, пятница

В Одессе по ночной улице гулял растерянный львенок - видео

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Откуда львенок взялся на ночной улице, неизвестно
Скриншот

Откуда львенок взялся на ночной улице, неизвестно

В районе Аркадия в Одессе местные жители заметили львенка, гулявшего ночью в одном из дворов ЖК Девятая жемчужина.

Соответствующее видео обнародовала на своей странице в Facebook пользователь Марина Колосова.

Как видно на опубликованных кадрах, маленькое животное было растеряно, однако находившихся рядом людей не боялось.

Откуда на ночной улице взялся львенок и кто его хозяева, не известно.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове