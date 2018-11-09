В Одессе по ночной улице гулял растерянный львенок - видео

В районе Аркадия в Одессе местные жители заметили львенка, гулявшего ночью в одном из дворов ЖК Девятая жемчужина.
Соответствующее видео обнародовала на своей странице в Facebook пользователь Марина Колосова.
Как видно на опубликованных кадрах, маленькое животное было растеряно, однако находившихся рядом людей не боялось.
Откуда на ночной улице взялся львенок и кто его хозяева, не известно.
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