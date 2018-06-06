В Одессе пьяный водитель разбил топором собственный автомобиль - видео

В ночь на среду, 6 июня, в Одессе пьяный водитель разбил топором собственный автомобиль.
Об этом рассказали в патрульной полиции, опубликовав видео с места происшествия.
Как сообщается, на линию 102 поступила информация о водителе автомобиля ВАЗ-2106, который управлял машиной в нетрезвом состоянии.
Остановили нарушителя на улице Атамана Головатого.
"38-летний мужчина не отрицал, что употреблял алкогольные напитки и согласился пройти освидетельствование на определение состояния опьянения, результат которого оказался положительным - 0,73 промилле", - рассказали правоохранители.
Однако уже при составлении протокола мужчина стал вести себя агрессивно.
"Достал топор из багажного отделения и начал крушить собственную машину. Только после уговоров нарушитель остановился", - отметили в полиции.
В итоге на него составили административный протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).
Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейские открыли огонь во время погони за водителем, решившим над ними поиздеваться.
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