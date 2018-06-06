06 июня 2018, среда

В Одессе пьяный водитель разбил топором собственный автомобиль - видео

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Патрульным пришлось уговаривать мужчину не крушить свою машину
Скриншот

Патрульным пришлось уговаривать мужчину не крушить свою машину

В ночь на среду, 6 июня, в Одессе пьяный водитель разбил топором собственный автомобиль.

Об этом рассказали в патрульной  полиции, опубликовав видео с места происшествия.

Как сообщается, на линию 102 поступила информация о водителе автомобиля ВАЗ-2106, который управлял машиной в нетрезвом состоянии.

Остановили нарушителя на улице Атамана Головатого.

"38-летний мужчина не отрицал, что употреблял алкогольные напитки и согласился пройти освидетельствование на определение состояния опьянения, результат которого оказался положительным - 0,73 промилле", - рассказали правоохранители.

Однако уже при составлении протокола мужчина стал вести себя агрессивно.

"Достал топор из багажного отделения и начал крушить собственную машину. Только после уговоров нарушитель остановился", - отметили в полиции.

В итоге на него составили административный протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).

Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейские открыли огонь во время погони за водителем, решившим над ними поиздеваться.

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