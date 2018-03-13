В Одессе пьяный мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры

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Мужчина устроил стрельбу из окна квартиры
Фото: полиция

Мужчина устроил стрельбу из окна квартиры

Во вторник, 13 марта, в Одессе задержали 33-летнего мужчину, который средь бела дня открыл огонь по прохожим и автомобилям.

Как сообщили в областной полиции, стрельба велась из окна квартиры на втором этаже дома на улице Гайдара в Малиновском районе Одессы.

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стрельбу устроил из зарегистрированного на свое имя гладкоствольного ружья.

В результате инцидента никто не пострадал. Правонарушитель доставлен в отдел полиции и решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в январе в Одессе полицейский спецназ КОРД штурмовал квартиру 49-летнего мужчины, который стрелял в прохожих из окна.

 

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