В Одессе пьяный мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры

Во вторник, 13 марта, в Одессе задержали 33-летнего мужчину, который средь бела дня открыл огонь по прохожим и автомобилям.

Как сообщили в областной полиции, стрельба велась из окна квартиры на втором этаже дома на улице Гайдара в Малиновском районе Одессы.

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стрельбу устроил из зарегистрированного на свое имя гладкоствольного ружья.

В результате инцидента никто не пострадал. Правонарушитель доставлен в отдел полиции и решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в январе в Одессе полицейский спецназ КОРД штурмовал квартиру 49-летнего мужчины, который стрелял в прохожих из окна.