В Одессе пьяные сотрудники частной охраны стреляли в военнослужащего

В субботу, 17 февраля, на Старосенной площади в Одессе двое пьяных сотрудников частной охранной службы стреляли в военного.

Об этом сообщает Думская.

По данным ГУ Нацполиции, военнослужащий шел по своим делам и обратил внимание на нетрезвых охранников, которые вели себя неподобающим образом. Он сделал им замечание. Из-за этого завязалась драка и охранники применили травматическое оружие, солдат получил легкие телесные повреждения.

Свидетели происшествия вызвали патрульную полицию, которая задержала дебоширов.

На видео местного телеканала видно, что задерживали пьяных охранников, кроме полиции, прохожие, а также другие сотрудники этой охранной компании. Один из участников драки, который лежал в грязи, отказывался идти к авто, его пришлось тащить по асфальту.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали россиян, которые в центре города напали с ножом на мужчину.