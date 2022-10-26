В Одессе переименуют почти 100 улиц, которые связаны с РФ и Беларусью

26 октября, 04:13
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В Одессе переименуют ряд улиц (Фото:BCatAndBCoffee/Twitter)

В Одессе переименуют ряд улиц (Фото:BCatAndBCoffee/Twitter)

Член историко-топонимической комиссии при Одесском городском совете, краевед Александр Бабич сообщил, что в Одессе планируют переименовать почти 100 улиц, чьи названия связаны с РФ и Беларусью.

Он отметил, что на заседании комиссии было принято решение убрать все названия, которые касаются российских и советских писателей, которые не имели отношения к Одессе. В частности, это Александр Блок, Михаил Шолохов, Александр Грибоедов, Николай Чернышевский.

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«Будут переименованы почти все улицы, названные в честь советских и российских фигур по типу: Циолковский, Васнецов, Шишкин, Мичурин… Убрали всех народовольцев-террористов: Кибальчич, Засулич, Фигнер… Уйдут из городского пространства Дмитрий Донской, Невский, Нахимов, Кутузов, Лидерс, Дежнев…», — сообщил Бабич.

Также переименуют улицы, которые названы в честь участников Второй мировой войны

«Мы сделали исключение для тех генералов, которые действительно защищали и освобождали Одессу — Петров, Малиновский, Бочаров и еще несколько», — заявил краевед.

Окончательное решение будет принимать сессия Одесского городского совета.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесса Переименование улиц Переименование Дерусификация

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