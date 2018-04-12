В Одессе патрульные освободили женщину, которую приковали цепью к стене

Сотрудникам патрульной службы полиции пришлось освобождать в Одессе женщину, которую удерживали в доме прикованной цепью к стене.

"Полицейские получили информацию, что в Малиновском районе города в частном доме кричит человек. На месте вызова правоохранители заметили женщину, которая находилась в доме и просила о помощи. Она была прикована цепью за шею к стене", - рассказали правоохранители.

Как отмечается, поскольку существовала угроза жизни и здоровью, полицейские решили проникнуть через окно в помещение.

"Патрульные, совместно со спасателями, которые срочно прибыли на вызов, освободили заложницу. 27-летнюю пострадавшую передали медикам. На место происшествия вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

В то же время, кто приковал женщину цепью, не уточняется.

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