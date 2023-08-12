В Одессе официально разрешили купаться в море: какие пляжи открыли

12 августа, 11:39
Поделиться:
В Одессе официально открыли пляжи для купания (Фото:Одесская ОВА)

В Одессе официально открыли пляжи для купания (Фото:Одесская ОВА)

В Одессе официально открыли первые шесть пляжей для купания.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер. Вместе с Командующим оперативной стратегической группировкой войск Одесса Эдуардом Москалевым они подписали соответствующий приказ о доступе людей к морю.

Видео дня

Читайте также:

Дмитрий Плетенчук (Фото:Скриношот видео Ukraine Media Center Odesa) Одесские пляжи можно обезопасить от дрейфующих мин — Военно-Морские силы

Теперь в Одессе открыты пляжи Калетон, Икра, Чайка, инклюзивный пляж и два муниципальных пляжа (район 14 Фонтана и 10 Фонтана).

В ОВА пообещали, что список со временем будет дополняться по мере прохождения проверок.

Людям разрешено находиться на пляжах с 08:00 до 20:00.

При этом запрещено находиться на пляжах во время воздушной тревоги или при обнаружении подозрительных предметов. Местные власти отмечают, что на такой случай поблизости есть укрытия.

Одесская ОВА
Одесская ОВА
Одесская ОВА
Одесская ОВА
Одесская ОВА
Одесская ОВА
Одесская ОВА
Одесская ОВА
Одесская ОВА

Также перед открытием пляжного сезона кафе и ресторанам в Одессе разрешили работать на час дольше — до 23:00.

Пляжи в Одессе официально были закрыты с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. В частности из-за угрозы выброса на берег дрейфующих морских мин.

Но несмотря на запрет, некоторые люди приходили к морю и купались. Известно о нескольких случаях гибели людей из-за взрыва дрейфующих мин.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Одесская область Пляжи Одесса Черное море Мины Купание Геннадий Труханов Пляжный сезон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X