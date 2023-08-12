В Одессе официально разрешили купаться в море: какие пляжи открыли 12 августа, 11:39 В Одессе официально открыли пляжи для купания (Фото:Одесская ОВА)

В Одессе официально открыли первые шесть пляжей для купания.



Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер. Вместе с Командующим оперативной стратегической группировкой войск Одесса Эдуардом Москалевым они подписали соответствующий приказ о доступе людей к морю.

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Теперь в Одессе открыты пляжи Калетон, Икра, Чайка, инклюзивный пляж и два муниципальных пляжа (район 14 Фонтана и 10 Фонтана).

В ОВА пообещали, что список со временем будет дополняться по мере прохождения проверок.

Людям разрешено находиться на пляжах с 08:00 до 20:00.

При этом запрещено находиться на пляжах во время воздушной тревоги или при обнаружении подозрительных предметов. Местные власти отмечают, что на такой случай поблизости есть укрытия.

Также перед открытием пляжного сезона кафе и ресторанам в Одессе разрешили работать на час дольше — до 23:00.

Пляжи в Одессе официально были закрыты с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. В частности из-за угрозы выброса на берег дрейфующих морских мин.

Но несмотря на запрет, некоторые люди приходили к морю и купались. Известно о нескольких случаях гибели людей из-за взрыва дрейфующих мин.