В Одессе остановили автомобиль с советской символикой: водителю грозит до пяти лет тюрьмы

В Одессе полиция открыла уголовное производство в отношении водителя BMW, установившего на свой автомобиль красный флаг с советской символикой.

Как сообщили правоохранители, транспортное средство нарушителя заметили вблизи площади 10 апреля в Киевском районе. Водитель попытался скрыться, но его остановили.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 4361 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, закон о запрете тоталитарной символики вступил в силу в мае 2015 года.

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