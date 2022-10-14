Ждал парад оккупантов в Киеве. В Одессе суд оштрафовал местного жителя, оправдывающего вооруженную агрессию РФ против Украины 14 октября, 09:47 Житель Одессы приговорен к наказанию в виде штрафа в размере более 100 тысяч гривен (Фото:vppdr.gp.gov.ua)

Киевский районный суд Одессы оштрафовал местного жителя, оправдывающего вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом идет речь в сообщении Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере южного региона.

Установлено, что 32-летний одессит в Telegram активно создавал публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и оккупацию ее территорий.

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«В своих сообщениях мужчина прославлял российских захватчиков и заявлял, что ожидает их парада в Киеве и запугивал всех, кто не соглашался с такими утверждениями расправой, ожидающей их в случае оккупации», — говорится в сообщении.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Киевский районный суд Одессы признал гражданина Украины виновным в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Приговором суда, согласно утвержденному соглашению о признании виновности, он приговорен к наказанию в виде штрафа в размере более 100 тысяч гривен в доход государства.