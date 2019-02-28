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В Одессе офицера полиции ударили ножом из-за замечания

Сегодня, 16:50
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полиция

Мужчине грозит пожизненное заключение

В ночь на четверг, 28 февраля, в Одессе вооруженный ножом мужчина в ответ на замечание напал на сотрудника полиции.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, ночью несколько молодых людей громко конфликтовали: ругались и оскорбляли девушку из своей компании.

Работник управления превентивной деятельности полиции, который проходил мимо, сделал замечание о нарушении общественного порядка. В ответ прозвучала пренебрежительная фраза, а один из нарушителей ударил ножом полицейского в грудь.

Офицера полиции госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки. Участников конфликта, которые сбежали сразу после нападения, нашли спустя несколько часов. В квартире подозреваемого изъяли нож, которым, вероятно, ранили полицейского.

Злоумышленник оказался ранее судимым. Ему за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 Уголовного кодекса Украины) грозит пожизненное заключение.

Теги:   Нападение с ножом Одесса Полиция

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