03 июля 2018, вторник

В Одессе один из пляжей расчистили бульдозером от незаконного бизнеса - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В демонтаже участвовали около 50 сотрудников департамента муниципальной безопасности
Скриншот

В демонтаже участвовали около 50 сотрудников департамента муниципальной безопасности

Власти Одессы во вторник, 3 июля, демонтировали незаконные конструкции на одном из городских пляжей.

В мэрии настаивают, что деревянные сооружения и лежаки были установлены арендатором без соответствующих разрешительных документов, передает ТСН.

В связи с этим власти пригнали на побережье около полусотни представителей департамента муниципальной безопасности и спецтехнику, которые и расчистили пляж от незаконного бизнеса.

Как отмечается, несколько дней назад арендаторам дали предписание самостоятельно убрать незаконные строения, однако они этого так и не сделали.

Ранее сообщалось, что на Радиорынке в Киеве власти провели зачистку от МАФов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове