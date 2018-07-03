В Одессе один из пляжей расчистили бульдозером от незаконного бизнеса - видео

В демонтаже участвовали около 50 сотрудников департамента муниципальной безопасности

Власти Одессы во вторник, 3 июля, демонтировали незаконные конструкции на одном из городских пляжей.

В мэрии настаивают, что деревянные сооружения и лежаки были установлены арендатором без соответствующих разрешительных документов, передает ТСН.

В связи с этим власти пригнали на побережье около полусотни представителей департамента муниципальной безопасности и спецтехнику, которые и расчистили пляж от незаконного бизнеса.

Как отмечается, несколько дней назад арендаторам дали предписание самостоятельно убрать незаконные строения, однако они этого так и не сделали.

Ранее сообщалось, что на Радиорынке в Киеве власти провели зачистку от МАФов.