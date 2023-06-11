В Одессе 11 июня объявили траур из-за погибших и раненых в результате атаки на город 11 июня, 00:12 Россияне атаковали Одессу дронами и ракетами (Фото:Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Пресс-служба Одесского городского совета сообщила, что в воскресенье, 11 июня, в городе объявлен траур из-за атаки на город ракетами и дронами.

На зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета будет приспущен Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.



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Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

В результате атаки в городе также были повреждены учебные заведения.

«Кроме жилых домов и квартир гражданского населения, пострадали наши школы и садики. Сотни выбитых окон, через которые еще вчера выглядывали детские глаза. Стекла и осколки там, где днем они играют, парты засыпаны пылью и штукатуркой…», — заявила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич.

Российские оккупанты в ночь на субботу, 10 июня, атаковали Одесскую область восемью иранскими дронами-камикадзе Shahed и ракетами. Погибли три человека, почти 30 человек ранены.

