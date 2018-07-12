12 июля 2018, четверг

В Одессе обстреляли группу парней на скейтах, нападавшего задержали самообороновцы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Задержанного преступника передали в руки полиции
Фото: Самооборона Майдана Одессы via Facebook

Задержанного преступника передали в руки полиции

В ночь на четверг, 12 июля, в центре Одессы мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета по компании молодых людей, которые катались на скейтах возле памятника князю Воронцову.

По словам представителя одесской полиции Руслана Форостяка, в результате инцидента двое парней получили телесные повреждения, один из них оказался несовершеннолетним.

Он сообщил, что нападавшего оперативно задержали представители местной самообороны, которые патрулировали центр города в поздний час.

Смотрите также

"Быстро среагировав на ситуацию, активисты догнали и задержали вооруженного преступника. Он пытался сопротивляться и вел себя вызывающе", - рассказали самообороновцы.

Правонарушителя передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании стрелка.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове