В Одессе обстреляли группу парней на скейтах, нападавшего задержали самообороновцы

В ночь на четверг, 12 июля, в центре Одессы мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета по компании молодых людей, которые катались на скейтах возле памятника князю Воронцову.

По словам представителя одесской полиции Руслана Форостяка, в результате инцидента двое парней получили телесные повреждения, один из них оказался несовершеннолетним.

Он сообщил, что нападавшего оперативно задержали представители местной самообороны, которые патрулировали центр города в поздний час.

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"Быстро среагировав на ситуацию, активисты догнали и задержали вооруженного преступника. Он пытался сопротивляться и вел себя вызывающе", - рассказали самообороновцы.

Правонарушителя передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании стрелка.