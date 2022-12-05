Взрывы в Одессе: повреждены два объекта инфраструктуры, отсутствует водоснабжение и временно прекратил работу электротранспорт 5 декабря, 15:26 Одесса осталась без воды, жители слышали взрывы (Фото:Arcaion/Pixabay)

На фоне новой ракетной атаки по Украине со стороны России в Одессе сообщалось о взрывах, после которых возникли проблемы со светом. Стало известно о попадании в два объекта инфраструктуры. В городе обесточены все насосные станции и резервные линии, отсутствует водоснабжение. Также временно приостановил работу электротранспорт.

Об этом говорится в Telegram-канале Думска.

«После взрыва в Одессе во многих районах города пропал свет», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что обесточены все насосные станции и резервные линии.

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Поэтому водоснабжение отсутствует везде по нашим потребителям, сообщает Инфоксводоканал в Telegram.

Отмечается, что после возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о попадании в два объекта инфраструктуры. По его данным, два человека госпитализированы.

Кроме того, из-за обесточивания части города в результате вражеских обстрелов работа общественного электрического транспорта была приостановлена.





По информации директора КП Теплоснабжения города Одессы, все городские котельные остановлены. Работа будет возобновлена после восстановления электро- и водоснабжения.





В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.

На фоне ракетной атаки сообщается о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге.