06 июня 2018, среда

В Одессе неизвестный избил американского певца Билла Уоррена

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Гостю Одессы разбили лицо
Фото: Юрий Дяченко via Facebook

Гостю Одессы разбили лицо

Вечером во вторник, 5 июня, в Одессе неизвестный избил гражданина США, известного джазового певца Билла Уоррена.

Как сообщили УНИАН в местной полиции, 71-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о нападении. Он указал, что у него возник конфликт с неизвестным ему человеком, который в ходе инцидента несколько раз ударила его по лицу и руке.

Одесской активист Юрий Дяченко сообщил, что инцидент произошел на улице Дерибасовской. Он также опубликовал в соцсети фотографию избитого иностранца.

"Иду по Дерибасовской, вижу иностранца в крови и с подбитым глазом. Подошел, спросил, что случилось. Отвечают - вызывай полицию, ладно - звоню. Полиция спрашивает, нужна ли скорая помощь, уточнил - нужна", - написал он на своей странице в Facebook.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений.

Американский певец Билл Уоррен - ученик легендарного певца Фрэнка Синатры. Он не первый раз приехал в Украину. В 2017 году принимал участие в одном из украинских талант-шоу.

Напомним, что полиция Одесской области задержала подозреваемых в убийстве и ограблении пастора из США.

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