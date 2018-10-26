26 октября 2018, пятница

В Одессе неизвестные напали на заслуженного учителя-физика

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В Одессе неизвестные напали на заслуженного учителя-физика
Фото: скрин видео

В Одессе неизвестные напали и ограбили заслуженного учителя Павла Виктора, известного по созданию авторского курса по углубленному изучению физики в YouTube.

Как сообщили в местной полиции, нападение произошло вечером 25 октября на улице Люстдорфская под железнодорожным мостом. Трое злоумышленников столкнули 64-летнего педагога и отобрали велосипед.

В результате мужчина получил телесные повреждения. По информации заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Сергея Колебошина, пострадавший получил перелом шейки бедра.

"Он находится в Еврейской больнице, в травматологии. Состояние - нормальное... Павла Андреевича готовят к операции (на понедельник). Прогнозы - нормальные. В любом случае, травма, к сожалению, незаурядная, период восстановления займет не один месяц", - рассказал чиновник.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Расследование нападения находится на контроле у ​​начальника ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина.

Учитель физики в Ришельевском лицее Одессы Павел Виктор имеет почетное звание Заслуженный учитель Украины (2009). С сентября 2014 года его уроки физики транслируются на канале YouTube. На канале размещен полный курс из 473 уроков. Трансляции Виктора суммарно набрали более 7 млн ​​просмотров, на канал подписались более 36 тысяч пользователей.

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