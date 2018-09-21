В Одессе напали на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи, есть раненые

В Приморском районе Одессы неизвестные напали на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи.
По данным полиции, двое злоумышленников были на авто, при нападении они использовали травматическое оружие.
В результате инцидента ранения получили двое сотрудников частной фирмы.
В городе введен оперативный план Сирена для задержания злоумышленников.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования