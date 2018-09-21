21 сентября 2018, пятница

В Одессе напали на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи, есть раненые

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В городе введен оперативный план Сирена
Фото: НПУ

В городе введен оперативный план Сирена

В Приморском районе Одессы неизвестные напали на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи.

По данным полиции, двое злоумышленников были на авто, при нападении они использовали травматическое оружие.

В результате инцидента ранения получили двое сотрудников частной фирмы.

В городе введен оперативный план Сирена для задержания злоумышленников.

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