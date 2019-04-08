В Одессе на взятке попался сотрудник одной из районных прокуратур
Правоохранители
уличили в коррупции чиновника одной из районных прокуратур Одесской области.
Об этом сообщили в
Службе безопасности Украины.
По данным
следствия, прокурор брал взятки за изменения меры пресечения фигурантам дела так называемых "черных риэлторов",
причастных к завладению недвижимостью граждан.
В частности, сотрудники
СБУ задокументировали вымогательство прокурором $10 тысяч у одного из подозреваемых.
Оперативники
спецслужбы задержали чиновника на одной из улиц Одессы после получения всей
суммы взятки.