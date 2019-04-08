В Одессе на взятке попался сотрудник одной из районных прокуратур Сегодня, 12:33 239 Цей матеріал також доступний українською СБУ Прокурора задержали после получения взятки в размере $10 тысяч СБУ

Правоохранители уличили в коррупции чиновника одной из районных прокуратур Одесской области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, прокурор брал взятки за изменения меры пресечения фигурантам дела так называемых "черных риэлторов", причастных к завладению недвижимостью граждан.

В частности, сотрудники СБУ задокументировали вымогательство прокурором $10 тысяч у одного из подозреваемых.

Фото: СБУ

Оперативники спецслужбы задержали чиновника на одной из улиц Одессы после получения всей суммы взятки.