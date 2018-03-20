В Одессе на получении взятки задержали врача-эксперта

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Ранее врач уже получил часть взятки
Фото: Прокуратура Одесской области

Ранее врач уже получил часть взятки

В Одессе задержали врача-эксперта во время получения второго транша взятки.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, судебно-психиатрический эксперт получил тысячу долларов взятки от гражданки за проведение экспертизы, назначенной по решению суда.

Другие подробности дела не сообщаются.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, которые предоставляет публичные услуги) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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