Подрыв Каховской ГЭС: в Одессе на побережье вынесло тело погибшего оленя

13 июня, 14:44
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На берег Черного моря вынесло погибшего оленя (Фото:Одесса. Официально/Телеграм)

На берег Черного моря вынесло погибшего оленя (Фото:Одесса. Официально/Телеграм)

Об этом сообщили в городском совете.

Тело заметили на пляже Золотой берег. Специалисты обследовали погибшее животное и составили соответствующий акт ветеринарного обследования. Затем оленя выловили из воды и вывезли для дальнейшей утилизации.

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Внимание, на фото тело мертвого животного.

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Одесса. Официально/Telegram
Фото: Одесса. Официально/Telegram

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в Одесской области после подрыва Каховской ГЭС начался мор рыбы. Возле побережья плавают дома и их обломки, мебель, бытовая техника, автомобили, мины и боеприпасы.

Президент Владимир Зеленский говорил, что в результате российского теракта затоплено более 50 тысяч гектаров лесов, как минимум половина из которых погибнет. А десятки тысяч птиц и не менее двадцати тысяч диких животных под угрозой гибели. Россия, по его словам, превратила Каховское водохранилище «в большую могилу для миллионов живых существ».

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

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Подтоплены десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли десять человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию с левобережья. Россияне атакуют лодки с гражданскими.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесса Олени Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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