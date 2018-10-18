В Одессе на побережье сгорели 16 пляжных домиков

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем в одном из домиков

В Одессе на побережье пожар уничтожил 16 домиков для отдыха (куреней) и здание администратора (шкиперская).

По словам заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применения сил ГСЧС Украины в Одесской области Александра Крицкого, локализация пожара продолжалась около двух часов, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что спасателями пришлось тушить пожар в сложных условиях из-за сильного ветра и отсутствия противопожарных разрывов между сооружениями. Также сложность была обусловлена ​​отсутствием подъездов к месту пожара.

"Пожарные автоцистерны удалось установить только на расстоянии от 200 до 300 метров непосредственно от места пожара. Также осуществлялся подвоз и перекачки воды с расстояния почти 500-700 метров", - заявил Крицкий.

Окончательные причины пожара еще неизвестны, вероятная причина - неосторожное обращение с огнем в одном из домиков. Пострадавших и погибших не было.

В тушении пожара принимали участие 18 единиц техники и 84 человека личного состава, добавил Крицкий. Во время пожара в некоторых домах взрывались баллоны с газом.