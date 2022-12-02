Территория оцеплена. В Одессе на парковке спасателей прогремел взрыв, пострадали семь человек (обновлено) 2 декабря, 18:24 Место инцидента (Фото:Суспільне Одеса)

В пятницу вечером, 2 декабря, в Одессе прогремел взрыв. Пострадали как минимум пять правоохранителей и двое гражданских.

Обновлено в 19:17. В пресс-службе Нацполиции сообщили, что в результате взрыва пострадали двое гражданских и пятеро полицейских. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

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Инцидент произошел на пересечении улиц Прохоровской и Мясоедовской около 16:30. Очевидцы сообщили, что взорвалась граната. По информации Думской, взрыв произошел на парковке админздания Главного управления ГСЧС Украины.

Источники Суспільне сказали, что среди травмированных есть полицейские с переломом и ранением обломками. Два сотрудника в тяжелом состоянии.

Главный врач Одесской городской больницы № 11 Николай Турчин сообщил, что у части доставленных в заведение раненых от взрыва гранаты травмы ног средней тяжести. Сейчас их обследуют.

Позже в Нацполиции рассказали, что во время патрулирования полицейские остановили автомобиль Dodge. В багажнике они увидели взрывное устройство и вызвали следственно-оперативную группу. Когда та прибыла, предмет взорвался.

На месте инцидента продолжают работать полицейские и медики.