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Аномалия или закономерность

В Одессе на остановке общественного транспорта обнаружили взрывчатку

Вчера, 14:25
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Нацполиция

Взрывчатку нашли в Киевском районе Одессы

На одной из остановок общественного транспорта в Одессе обнаружили две тротиловые шашки.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Как отмечается, взрывчатка была найдена в Киевском районе, однако, на какой именно улице, не уточняется.

Фото: Нацполиция

После ее обнаружения на место прибыли специалисты взрывотехники, а близлежащая территория была оцеплена правоохранителями.

Каким образом тротиловые шашки оказались на остановке, пока неизвестно.

Теги:   Одесса Взрывчатка

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