В Одессе на остановке общественного транспорта обнаружили взрывчатку
Вчера, 14:25
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На одной из
остановок общественного транспорта в Одессе обнаружили две тротиловые шашки.
Об этом сообщили
в облуправлении Национальной полиции.
Как отмечается,
взрывчатка была найдена в Киевском районе, однако, на какой именно улице, не
уточняется.
Фото: Нацполиция
После ее
обнаружения на место прибыли специалисты взрывотехники, а близлежащая территория
была оцеплена правоохранителями.
Каким образом
тротиловые шашки оказались на остановке, пока неизвестно.