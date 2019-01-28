В Одессе на остановке общественного транспорта обнаружили взрывчатку Вчера, 14:25 718 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Взрывчатку нашли в Киевском районе Одессы Нацполиция

На одной из остановок общественного транспорта в Одессе обнаружили две тротиловые шашки.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Как отмечается, взрывчатка была найдена в Киевском районе, однако, на какой именно улице, не уточняется.

Фото: Нацполиция

После ее обнаружения на место прибыли специалисты взрывотехники, а близлежащая территория была оцеплена правоохранителями.

Каким образом тротиловые шашки оказались на остановке, пока неизвестно.