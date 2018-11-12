12 ноября 2018, понедельник

В Одессе на мужчину упала часть фасада здания - видео

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Мужчину госпитализировали с тяжелой травмой головы
Скриншот

Мужчину госпитализировали с тяжелой травмой головы

На одной из улиц Одессы на прохожего упал кусок бетона с высоты второго этажа.

Инцидент произошел во время ремонтных работ, которые проводились на фасаде здания, передает ТСН.

Когда часть конструкции отвалилась и полетела вниз, по тротуару, который не был огражден предупредительной лентой, как раз шел мужчина.

Как видно на видео с камеры наблюдения, кусок фасада попал прохожему прямо по голове.

В результате происшествия мужчина был госпитализирован с тяжелой травмой.

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