В Одессе на кладбище смертельно ранили ножом преподавателя вуза

В пятницу, 2 ноября, в Одессе неизвестный смертельно ранил 61-летнего преподавателя одного из высших учебных заведений города.
Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.
Следователи установили, что нападение на одессита произошло на территории Слободского кладбища, через которое шел пострадавший к остановке общественного транспорта. Мужчина как раз направлялся на работу, когда неизвестный несколько раз ударил его ножом.
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По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.
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