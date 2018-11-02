02 ноября 2018, пятница

В Одессе на кладбище смертельно ранили ножом преподавателя вуза

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Полиция Одессы разыскивает нападавшего
Фото: полиция

Полиция Одессы разыскивает нападавшего

В пятницу, 2 ноября, в Одессе неизвестный смертельно ранил 61-летнего преподавателя одного из высших учебных заведений города.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Следователи установили, что нападение на одессита произошло на территории Слободского кладбища, через которое шел пострадавший к остановке общественного транспорта. Мужчина как раз направлялся на работу, когда неизвестный несколько раз ударил его ножом.

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Раненый мужчина вернулся домой, где встретил соседа, который вызвал медиков. Однако от потери крови пострадавший скончался в карете скорой помощи.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

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