В Одессе на экс-лидера местного Правого сектора совершили покушение, активист смертельно ранил нападавшего

Поздно вечером в четверг, 24 мая, в Одессе двое неизвестных совершили нападение на бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко во дворе его дома.
Стрим с места события активист опубликовал на своей странице в Facebook, но позже запись была удалена.
Стерненко рассказал, что он оказал сопротивление, в результате чего один из нападавших был тяжело ранен. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.
Экс-лидер Правого сектора отметил, что в ходе нападения ему порезали руку, но он "вовремя достал свой нож".
По словам Стерненко, это уже третье нападение на него за три месяца.
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Как передает Думская, очевидец инцидента рассказал, что у дома, где произошло нападение, стояли две машины. "Когда Стерненко подходил к парадной, одна из них моргнула фарами. Из другой выскочили двое мужчин, которые набросились на общественника. Завязалась драка, в ходе которой бывший лидер одесского ПС применил нож".
По неподтвержденным данным, второй нападавший задержан полицией. Его разыскали при помощи служебной собаки.
На месте событий работает полиция. Стерненко госпитализирован.
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Напомним, о предыдущем нападении Стерненко сообщал 1 мая. Нападение также произошло возле дома активиста на улице Сегедской. Нападающий выстрелил активисту в область шеи сзади из пистолета.
Перед этим о нападении сообщалось 7 февраля.
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