В Одессе на автостоянке произошел вооруженный конфликт, есть раненые и задержанные

Вечером во вторник, 17 апреля, в Одессе группа вооруженных людей устроили разборки из-за проблемной автостоянки Вымпел-11 на Люстдорфской дороге.

Как сообщили в областной полиции, группа лиц в балаклавах и бронежилетах бегали по крыше парковки и стреляли из травматического оружия. Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали шумовые гранаты.

По данным полиции, во время стрельбы пострадали по меньшей мере два человека. Местное издание Думская сообщило, что раненых было трое – двоих госпитализировали в тяжелом состоянии, один получил незначительные ранения.

В результате инцидента полиция задержала 13 человек, в том числе активистов организации Вільні люди, созданной бывшим самооборонцем Тодором Пановским.

Предварительно установлено, что Пановский со своими людьми прибыли по просьбе гаражного кооператива. На стоянке у них произошел конфликт с охранниками, нанятыми Захистом Одеси.

Напомним, что житель Черкасс пришел в отделение полиции с заявлением и неожиданно напал на правоохранителей. В результате пострадали трое полицейских.