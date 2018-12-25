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В Одессе на акции против застройки произошло столкновение между полицией и активистами

Сегодня, 15:23
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Активисты пришли сносить забор, который установили вокруг будущей "тренировочной площадки для собак"

В Одессе во вторник, 25 декабря, произошел конфликт между правоохранителями и активистами Автомайдана, которые протестовали против застройки.

Как сообщили в полиции, трех человек доставили в отделение для установления обстоятельств происшествия.

Версия полиции

Конфликт якобы спровоцировали активисты. Они применили слезоточивый газ, в один из них нецензурно выражался в сторону правоохранителей. Его вывели с места проведения акции и сопроводили к служебному автомобилю полицейских, чтобы доставить в участок. Двое других участников акции отправились следом, чтобы помешать задержанию. Один из них ударил полицейского, а другой оказал неповиновение правоохранителям и мешал им посадить правонарушителя в автомобиль.

Открыто производство по ст. 342 Уголовного кодекса - сопротивление работнику правоохранительного органа.

Версия Автомайдана

Среди задержанных - лидер одесского Автомайдана Виталий Устименко и лидер организации Уличный фронт Демьян Ганул.

В Facebook Автомайдана выложили видео, на котором видно, что Устименко вышел из полицейского участка на улицу.

Версия СМИ

Местное издание 048 пишет, что полиция пыталась задержать одного из лидеров одесского Национального корпуса Сергея Варламова. Но после того, как правоохранителей окружили активисты, его немедленно отпустили.

Акция Не дадим украсть парк! проходила на территории одесского парка 411-й батареи. Активисты пришли сносить забор, который установили вокруг будущей "тренировочной площадки для собак".

В свою очередь, Думская сообщает, что активисты полностью снесли забор. По их словам, под предлогом обустройства собачьей площадки власть отдает участок для строительства ресторана.

Теги:   Одесса

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