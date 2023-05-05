В Одессе мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за слив позиций ПВО 5 мая, 22:56 Подозреваемый в зале суда (Фото:Офис генпрокурора)

К 15 годам лишения свободы приговорили жителя Одессы, который сдавал российским захватчикам места дислокации систем противовоздушной обороны.

Об этом Офис генерального прокурора сообщил в Telegram.

Прокуроры доказали, что мужчина за вознаграждение собирал для спецслужб России информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, месте дислокации личного состава и военной техники подразделений Вооруженных сил Украины, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области.

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«Осужденный установил и зафиксировал на видео базирование средств противовоздушной обороны в Одессе. При этом свою помощь предатель оценил в 70 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Для сбора разведывательной информации он выезжал в различные районы Одессы и пригород, где осуществлял фото- и видеофиксацию объектов.

Вражеского информатора задержали во время передачи видеоматериала с дислокацией систем ПВО представителям спецслужб России с помощью одного из мессенджеров.