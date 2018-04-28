В Одессе мужчина попал за решетку из-за сепаратистских публикаций в Сети

3 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы
Фото: pixabay

Мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы

В Одессе мужчину осудили за размещение сепаратистских публикаций в сети ВКонтакте.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Гражданин приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Мужчину признали виновным в публичных призывах к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Правоохранители установили, что житель г. Белгород-Днестровский в социальной сети ВКонтакте разместил публикацию о признании так называемых Донецкой и Луганской республик", - говорится в сообщении.

В частности, в материалах 51-летний осужденный опубликовал призывы к изменению государственной границы Украины.

Ранее сообщалось, что в России заблокировали Вконтакте.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове