В Одессе мужчина попал за решетку из-за сепаратистских публикаций в Сети

В Одессе мужчину осудили за размещение сепаратистских публикаций в сети ВКонтакте.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Гражданин приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Мужчину признали виновным в публичных призывах к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Правоохранители установили, что житель г. Белгород-Днестровский в социальной сети ВКонтакте разместил публикацию о признании так называемых Донецкой и Луганской республик", - говорится в сообщении.

В частности, в материалах 51-летний осужденный опубликовал призывы к изменению государственной границы Украины.

Ранее сообщалось, что в России заблокировали Вконтакте.