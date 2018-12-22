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В Одессе мошенник обманул людей на 100 тысяч, обещая устроить их на морское судно

Сегодня, 13:41
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Задержанный обещал помощь в оформлении документов с последующим трудоустройством

Фото: pixabay

Правоохранители задержали в Одессе мошенника, который обманным путем завладел деньгами местных жителей на общую сумму в 100 тысяч гривен.

Как сообщается, 32-летний злоумышленник обещал своим жертвам оформить им документы моряка с последующим трудоустройством на морское судно.

После того, как он получал на свою банковскую карту необходимый задаток, аферист просто исчезал.

С весны 2018 года его жертвами стали, как минимум, четыре человека, которые, не дождавшись ни документов, ни возврата денег, обратились за помощью в правоохранительные органы.

Теперь задержанному мошеннику грозит до трех лет лишения свободы.

Теги:   Мошенники Афера Одесса

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