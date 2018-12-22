В Одессе мошенник обманул людей на 100 тысяч, обещая устроить их на морское судно Сегодня, 13:41 56 Цей матеріал також доступний українською Задержанный обещал помощь в оформлении документов с последующим трудоустройством Фото: pixabay

Правоохранители задержали в Одессе мошенника, который обманным путем завладел деньгами местных жителей на общую сумму в 100 тысяч гривен.

Как сообщается, 32-летний злоумышленник обещал своим жертвам оформить им документы моряка с последующим трудоустройством на морское судно.

После того, как он получал на свою банковскую карту необходимый задаток, аферист просто исчезал.

С весны 2018 года его жертвами стали, как минимум, четыре человека, которые, не дождавшись ни документов, ни возврата денег, обратились за помощью в правоохранительные органы.

Теперь задержанному мошеннику грозит до трех лет лишения свободы.