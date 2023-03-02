В Одессе рекомендовали переименовать Суворовский и Малиновский районы

2 марта, 17:45
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Комиссия рекомендовала переименовать Суворовский и Малиновский районы (Фото:t.me/odesacityofficial)

Комиссия рекомендовала переименовать Суворовский и Малиновский районы (Фото:t.me/odesacityofficial)

В Одессе рекомендовали переименовать Суворовский и Малиновский районы.

Соответствующее решение было принято членами историко-топонимической комиссии в четверг, 2 марта, говорится в сообщении Одесского горсовета в Telegram.

В частности, было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Суворовский район города в Пересыпский.

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Также членами историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Малиновский район города в Хаджибейский.

Суворовский район назван в честь Александра Суворова (1729 или 1730 – 1800) – российского полководца, основателя российской военной теории.

Малиновский - в часть Родиона Малиновского (1898 – 1967) – уроженца Одессы, советского военачальника, маршала Советского Союза.

В среду, 28 декабря, в Одессе активизировали работы по демонтажу памятника Екатерине II. Ранее Одесский исполком и горсовет Одессы поддержали решение демонтировать и перенести памятник с его нынешнего места в центре города.

https://www.youtube.com/watch?v=Zb_IXMQhr3A
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Одесса Переименование Война России против Украины

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