В Одессе могут открыть часть пляжей, однако после специальной проверки

24 мая, 20:19
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Пляж в Одессе (Фото:Yevhen1971 / pixabay)

Пляж в Одессе (Фото:Yevhen1971 / pixabay)

В Одессе может открыть часть пляжей, но после специальной проверки.

Начальник Одесского РВА Юрий Крук и командующий ОУВ Дунай Вадим Калабуров издали совместный приказ о проведении мероприятий по подготовке к открытию некоторых пляжей.

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«Совместный приказ определяет комплекс мероприятий, при условии выполнения которых будет предоставлена возможность доступа для посещения гражданами отдельных пляжных зон, для оздоровления с возможностью купания в море, в пределах береговой линии города Одессы — от пляжа Ланжерон до 16 станции Большого Фонтана», — сообщил Крук.

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Он подчеркнул, что это приказ не об открытии пляжей, а об условиях, при которых они могут открыть. В Одесском РВА прописали, что нужно для этого сделать.

Одесский горсовет создаст комиссию, которая проведет проверку выполнения условий приказа. До 5 июня соответствующие акты подадут в Одесскую областную военную администрацию.

Окончательное решение об открытии пляжей будет принимать начальник Одесской ОВА.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Пляжи Одесса

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