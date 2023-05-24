В Одессе могут открыть часть пляжей, однако после специальной проверки 24 мая, 20:19 Пляж в Одессе (Фото:Yevhen1971 / pixabay)

В Одессе может открыть часть пляжей, но после специальной проверки.

Начальник Одесского РВА Юрий Крук и командующий ОУВ Дунай Вадим Калабуров издали совместный приказ о проведении мероприятий по подготовке к открытию некоторых пляжей.

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«Совместный приказ определяет комплекс мероприятий, при условии выполнения которых будет предоставлена возможность доступа для посещения гражданами отдельных пляжных зон, для оздоровления с возможностью купания в море, в пределах береговой линии города Одессы — от пляжа Ланжерон до 16 станции Большого Фонтана», — сообщил Крук.

Он подчеркнул, что это приказ не об открытии пляжей, а об условиях, при которых они могут открыть. В Одесском РВА прописали, что нужно для этого сделать.

Одесский горсовет создаст комиссию, которая проведет проверку выполнения условий приказа. До 5 июня соответствующие акты подадут в Одесскую областную военную администрацию.

Окончательное решение об открытии пляжей будет принимать начальник Одесской ОВА.