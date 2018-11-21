21 ноября 2018, среда

В Одессе машина охранного агентства протаранила скорую, из-за чего та опрокинулась

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Всего в ДТП повреждено четыре автомобиля
Фото: dumskaya.net

Всего в ДТП повреждено четыре автомобиля

Вечером во вторник, 20 ноября, в Одессе на пересечении улиц Мечникова и Разумовской произошло ДТП, в результате котрого опрокинулась машина скорой помощи.

Как передает Думская со ссылкой на полицию, на момент аварии машина скорой помощи перевозила пожилую женщину. После столкновения пациентку перегрузили в другую машину скорой и повезли в больницу в сопровождении врача и фельдшера.

Согласно сообщению, автомобиль скорой ехал с включенными спецсигналами, а водитель Renault, принадлежащего охранной фирме Агентство безопасности Центр не пропустил ее, в результате чего произошло столкновение. От удара скорая перевернулась, задев припаркованные рядом автомобили.

Всего в ДТП повреждено четыре автомобиля.

По данным издания, в результате аварии пострадал один человек. У него травма руки.

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