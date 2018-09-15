В Одессе маршрутка врезалась в столб, пострадали шесть взрослых и трое детей

В Одессе во время движения по улице Атамана Головатого в Суворовском районе маршрутка врезалась в столб. Получили повреждения 9 человек, трое из них дети, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Степень полученных повреждений устанавливается.
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