15 сентября 2018, суббота

В Одессе маршрутка врезалась в столб, пострадали шесть взрослых и трое детей

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Степень полученных повреждений устанавливается

Степень полученных повреждений устанавливается

В Одессе во время движения по улице Атамана Головатого в Суворовском районе маршрутка врезалась в столб. Получили повреждения 9 человек, трое из них дети, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Степень полученных повреждений устанавливается.

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