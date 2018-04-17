В Одессе майора полиции за взятку посадили на шесть лет

Осужденный полицейский вымогал у местного жителя $6,5 тысяч

Киевский районный суд Одессы приговорил старшего следователя отдела Национальной полиции по расследованию преступлений в сфере транспорта к шести годам лишения свободы.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, правоохранителя разоблачили в вымогательстве взятки.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что майор полиции вымогал у местного жителя $6,5 тысяч за непривлечение к уголовной ответственности за совершение ДТП. В апреле 2017 правоохранители задержали злоумышленника во время получения первой части взятки", - рассказали в СБУ.

Также отмечается, что, кроме тюремного срока, у злоумышленника конфисковали имущество и запретили занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Ранее сообщалось, что в Киеве на взятке в $7,2 тысяч задержали чиновника Львовской железной дороги.