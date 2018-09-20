В Одессе майор полиции вымогал взятки у водителей машин с двойными номерами

Полицейского задержали после получения очередной взятки в $1,5 тысячи

Сотрудника управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Одесской области уличили в систематическом взяточничестве.

Как сообщается, майор полиции наладил механизм по вымогательству денег у водителей автомобилей с двойными номерами.

В частности, оперативники СБУ задокументировали факт получения злоумышленником от местного жителя $1,5 тысячи.

Взамен он обещал не привлекать мужчину к ответственности за управление "с измененными номерами агрегатов транспортного средства".

Задержали полицейского в центре города во время получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет), и избрании меры пресечения.