05 ноября 2018, понедельник

В Одессе, Киеве и Северодонецке разоблачили провокаторов, финансируемых спецслужбами РФ

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Злоумышленники призвали к акциям неповиновения и массовым беспорядкам
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Злоумышленники призвали к акциям неповиновения и массовым беспорядкам

В рамках мероприятий по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности оперативники СБУ разоблачили деятельность девяти кремлевских провокаторов.

Как сообщается, они действовали в Одессе, Киеве и Северодонецке. Финансировали их подрывную деятельность представители российских спецслужб.

Во время следствия было установлено, что злоумышленники распространяли присланные из РФ пропагандистские материалы, нацеленные на подрыв украинской государственности и продвижение террористических организаций "Л/ДНР", а также призвали к акциям неповиновения и массовым беспорядкам.

Согласно замыслу российских кураторов, с помощью манипулирования общественным мнением через соцсети провокаторы должны были влиять на ход будущих президентских выборов.

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