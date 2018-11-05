В Одессе, Киеве и Северодонецке разоблачили провокаторов, финансируемых спецслужбами РФ

Злоумышленники призвали к акциям неповиновения и массовым беспорядкам

В рамках мероприятий по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности оперативники СБУ разоблачили деятельность девяти кремлевских провокаторов.

Как сообщается, они действовали в Одессе, Киеве и Северодонецке. Финансировали их подрывную деятельность представители российских спецслужб.

Во время следствия было установлено, что злоумышленники распространяли присланные из РФ пропагандистские материалы, нацеленные на подрыв украинской государственности и продвижение террористических организаций "Л/ДНР", а также призвали к акциям неповиновения и массовым беспорядкам.

Согласно замыслу российских кураторов, с помощью манипулирования общественным мнением через соцсети провокаторы должны были влиять на ход будущих президентских выборов.