В Одессе избили начальника управления горсовета - СМИ

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Сергей Машьянов
Фото: Думская

Сергей Машьянов

В Одессе неизвестные напали на и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергея Машьянова, сообщили Думской в муниципалитете.

По словам источника, высокопоставленного чиновника избили в среду, 25 апреля, в одном из кафе, куда он пришел по работе.

В связи с полученными травмами Машьянов отсутствовал на сегодняшнем заседании горисполкома. Вместо него выступала заместитель начальника управления Алла Вербельчук.

В полиции отметили, что их о нападении не информировали.

Напомним, что в Одессе на стоянке возле своего дома жестко избили главу Раздельнянского районного совета Одесской области, руководителя Раздельнянской районной организации Оппозиционного блока Феликса Сигала.

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