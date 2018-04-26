В Одессе избили начальника управления горсовета - СМИ

В Одессе неизвестные напали на и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергея Машьянова, сообщили Думской в муниципалитете.

По словам источника, высокопоставленного чиновника избили в среду, 25 апреля, в одном из кафе, куда он пришел по работе.

В связи с полученными травмами Машьянов отсутствовал на сегодняшнем заседании горисполкома. Вместо него выступала заместитель начальника управления Алла Вербельчук.

В полиции отметили, что их о нападении не информировали.

Напомним, что в Одессе на стоянке возле своего дома жестко избили главу Раздельнянского районного совета Одесской области, руководителя Раздельнянской районной организации Оппозиционного блока Феликса Сигала.